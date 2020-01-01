Couvre-joint pour revêtement de sol

Les couvre-joints pour revêtement de sol assurent la protection et la finition des jonctions entre surfaces, tout en améliorant l’esthétique globale de l’ouvrage. Placés entre deux revêtements (carrelage, parquet, PVC, moquette...), ils permettent de masquer les irrégularités, absorber les mouvements des matériaux et prévenir l’usure prématurée. Dans les zones à fort passage, ils participent aussi à la sécurité des usagers en réduisant les risques de chute ou d’accrochage. Disponibles en plusieurs matériaux (aluminium, laiton, PVC) et finitions, les couvre-joints se déclinent en versions adhésives, vissées ou à clipser selon les contraintes du chantier. Parcourez la sélection pour identifier les solutions techniques adaptées à vos besoins en construction ou en rénovation.