Joint pour revêtement de sol

Indispensables pour garantir la durabilité et l’esthétique des finitions, les joints pour revêtement de sol assurent l’étanchéité, la flexibilité et la stabilité des surfaces. Utilisés dans la pose de carrelage, de dalles ou de sols souples, ces produits techniques répondent à des contraintes variées : trafic intense, variations dimensionnelles, humidité, sollicitations mécaniques. Selon les configurations – intérieur ou extérieur, bâtiment résidentiel ou local professionnel –, les artisans du BTP ont le choix entre des joints souples, époxy, à prise rapide ou spécifiques pour sols chauffants. Cette sélection permet de maîtriser la performance globale de l’ouvrage tout en facilitant l’entretien et en préservant l’apparence du sol. Consultez les solutions proposées pour choisir le joint le plus adapté à vos chantiers.