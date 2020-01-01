Couvre-joint pour revêtement mural

Les couvre-joints pour revêtement mural permettent de masquer proprement les jonctions entre plaques ou matériaux tout en assurant une continuité visuelle et technique sur les parois verticales. Très utilisés dans les établissements recevant du public, les hôpitaux, les bureaux ou les logements collectifs, ces éléments contribuent à la propreté, à la durabilité et à la finition des murs. En plus de leur rôle esthétique, ils protègent les joints contre les infiltrations, les chocs et les salissures. Disponibles en PVC, aluminium ou acier, en versions plates ou en relief, ils s’adaptent à tous types de revêtements muraux. Sélectionnez les couvre-joints répondant aux normes de vos chantiers pour garantir des finitions durables et conformes aux exigences du bâtiment.