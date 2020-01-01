Crampon de fixation : une solution mécanique robuste pour maintenir des éléments bois ou métalliques, en construction neuve comme en rénovation. Utilisé notamment pour fixer des treillis, grillages, lattes ou éléments de charpente, le crampon offre une excellente résistance à l’arrachement. Facile à mettre en œuvre, il est souvent enfoncé directement dans le support à l’aide d’un marteau. Disponible en différentes formes et dimensions, il s’adapte aux contraintes du chantier. Ce produit est apprécié pour sa simplicité d’usage et sa capacité à garantir une fixation rapide et efficace dans des matériaux pleins.