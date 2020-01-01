Crémone, béquille, poignée

Les crémones, béquilles et poignées sont des composants essentiels pour la manœuvre, la fermeture et la sécurité des menuiseries extérieures ou intérieures. Ils assurent le verrouillage, le confort d’usage et l’esthétique des portes, fenêtres ou volets. Disponibles dans différents styles, matériaux et finitions, ces accessoires permettent d’adapter chaque point de fermeture au design et aux contraintes techniques du projet. Certains modèles intègrent des fonctions renforcées : verrouillage multipoint, sécurité enfants, normes PMR ou anti-effraction. Parcourez notre sélection de crémone, béquille et poignée pour vos chantiers de rénovation ou de construction neuve.