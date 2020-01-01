La crémone de style est un accessoire de fermeture décoratif, inspiré des ferrures anciennes, qui associe esthétisme et fonctionnalité. Utilisée pour les menuiseries en bois, elle est particulièrement adaptée aux fenêtres à battants, portes anciennes ou projets de rénovation patrimoniale. Fabriquée en fonte, laiton ou acier, elle se décline en différents styles : rustique, classique, forgé… Outre son rôle de verrouillage, la crémone de style valorise les ouvrages par son aspect authentique. Elle répond aux attentes des professionnels en quête de solutions techniques avec un rendu traditionnel ou haut de gamme.