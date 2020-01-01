Le cylindre de serrurerie est un élément clé du dispositif de verrouillage. Placé au cœur de la serrure, il permet l’actionnement du mécanisme grâce à une clé. Il existe en versions européennes, ovales ou rondes, avec différents niveaux de sécurité : anti-perçage, anti-crochetage, anti-bumping. Utilisé dans les bâtiments résidentiels, tertiaires ou industriels, il s’adapte à tous types de serrures, qu'elles soient encastrées ou en applique. Certains modèles sont débrayables, permettant l’ouverture même si une clé est insérée côté intérieur. Choisissez ici des solutions fiables et robustes.