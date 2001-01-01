La serrurerie regroupe l’ensemble des dispositifs permettant de sécuriser l’accès aux bâtiments et de contrôler l’ouverture des portes, fenêtres et portails. Serrures encastrées, en applique, multipoints, électroniques ou à cylindre, ces solutions répondent aux besoins en protection des logements, locaux tertiaires ou ERP. Offrant différents niveaux de sécurité, de résistance et de confort d’utilisation, la serrurerie s’adapte à toutes les menuiseries. Elle est compatible avec les systèmes domotiques ou les dispositifs d’accès centralisé. Retrouvez ici une gamme complète d’équipements de serrurerie sélectionnés pour leur robustesse, leur conformité aux normes et leur fiabilité à long terme.