Dalle à coller pour plafond

Les dalles à coller pour plafond sont une solution rapide et économique pour rénover un plafond existant sans recourir à une structure suspendue. Faciles à poser grâce à une colle spécifique, elles permettent d’habiller un support ancien tout en apportant une touche décorative. Disponibles en polystyrène, polyuréthane, PVC ou fibres minérales, ces dalles peuvent également offrir une isolation thermique ou acoustique complémentaire. Leur légèreté et leur format pratique rendent la mise en œuvre accessible sur tous types de chantiers, notamment en rénovation de logements ou petits locaux tertiaires. Explorez les solutions listées pour répondre aux besoins esthétiques et techniques de vos projets.