Plafond et faux-plafond sont des éléments essentiels dans l’aménagement intérieur des bâtiments. Ils contribuent à l’isolation acoustique et thermique, au cloisonnement technique, mais aussi à l’esthétique globale des espaces. Utilisés dans les bureaux, les logements ou les ERP, les faux-plafonds permettent de dissimuler les gaines techniques, intégrer des luminaires ou optimiser la correction acoustique. En version démontable ou fixe, ils s’adaptent aux exigences de maintenance et d’accessibilité. Certains modèles offrent des propriétés spécifiques comme la résistance au feu ou l’absorption acoustique renforcée. Sur cette page, retrouvez une sélection de solutions techniques pour chaque type de chantier, avec des plafonds suspendus, modulaires, décoratifs ou techniques, répondant aux contraintes des professionnels du bâtiment.