Dalle alvéolée en béton armé

Les dalles alvéolées en béton armé sont des éléments préfabriqués conçus pour la réalisation de planchers de grandes portées. Grâce à leur structure creuse, elles offrent une légèreté accrue tout en maintenant une résistance mécanique optimale. Leur conception permet de réduire le nombre de supports intermédiaires, facilitant ainsi l'aménagement des espaces intérieurs. La préfabrication en usine assure une qualité constante et une mise en œuvre rapide sur chantier, réduisant les délais de construction. Adaptées aux bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels, ces dalles répondent aux exigences des normes en vigueur, notamment en matière de performance énergétique et de durabilité. Sur cette page, les professionnels du BTP trouveront une sélection de dalles alvéolées en béton armé, alliant efficacité, robustesse et conformité aux standards actuels.​