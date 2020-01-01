La catégorie Plancher béton regroupe une large gamme de solutions adaptées aux besoins des professionnels du BTP. Elle inclut des planchers en béton armé, précontraint, ainsi que des systèmes préfabriqués tels que les prédalles et les dalles alvéolées. Ces solutions offrent une performance structurelle élevée, une mise en œuvre rapide et une conformité aux normes en vigueur, notamment la RE2020. Les planchers préfabriqués, comme les prédalles BA de Rector ou les ThermoPrédalles de KP1, intègrent des dispositifs pour traiter les ponts thermiques et améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. Conçus pour divers types de constructions, ces systèmes s'adaptent aux exigences spécifiques des projets, qu'il s'agisse de logements individuels, collectifs ou de bâtiments tertiaires. Sur cette page, les professionnels trouveront une sélection de produits performants, durables et adaptés à chaque projet de construction ou de rénovation.