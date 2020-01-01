Dalle alvéolée en béton précontraint

Les dalles alvéolées en béton précontraint sont des éléments préfabriqués conçus pour la réalisation de planchers de grandes portées, offrant une solution alliant légèreté, robustesse et rapidité de mise en œuvre. Grâce à leur structure creuse, elles permettent une réduction significative du poids propre tout en maintenant une performance mécanique élevée. La préfabrication en usine assure une qualité constante et une installation rapide sur site, sans nécessiter d'étaiement intermédiaire. Adaptées à divers types de constructions, telles que les bâtiments industriels, tertiaires ou résidentiels, ces dalles répondent aux exigences des normes en vigueur, notamment en matière de résistance au feu, d'isolation acoustique et de performance énergétique. Sur cette page, les professionnels du BTP trouveront une sélection de dalles alvéolées en béton précontraint, combinant efficacité, durabilité et conformité aux standards actuels.