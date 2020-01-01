La dalle béton gravillonnée associe robustesse et esthétique grâce à son aspect granuleux. Les granulats en surface offrent un rendu naturel et antidérapant, idéal pour les aménagements de jardins, allées, terrasses ou espaces publics. Très résistante au gel et à l’usure, cette dalle est facile à poser et nécessite peu d’entretien. Elle est aussi disponible en plusieurs teintes pour s’harmoniser avec tous les projets. Découvrez ici les solutions en dalle gravillonnée adaptées aux professionnels.