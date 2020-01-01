Le pavage est une solution classique et éprouvée pour les revêtements de sol extérieurs. En pierre naturelle, béton ou matériaux reconstitués, il convient aux allées, cours, parkings ou espaces publics. Résistant aux charges lourdes, au gel et à l’usure, le pavage offre aussi une bonne perméabilité selon les modèles. Son aspect modulaire permet une grande créativité dans les motifs et finitions. Découvrez ici les solutions de pavage pour répondre aux besoins des professionnels du bâtiment.