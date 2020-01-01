La dalle béton lisse est une solution sobre et résistante pour les revêtements de sol extérieurs ou intérieurs. Son aspect uniforme s’adapte parfaitement aux espaces modernes ou industriels. Utilisée pour les cours, trottoirs, abords de bâtiments ou zones techniques, elle offre une grande solidité et un entretien simplifié. Disponible en différents formats, elle permet une pose rapide sur lit de sable ou béton. Parcourez notre sélection de dalles béton lisse pour vos chantiers professionnels.