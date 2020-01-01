Dalle en béton cellulaire

Les dalles en béton cellulaire sont des éléments préfabriqués légers et isolants, idéaux pour la réalisation de planchers performants dans les constructions neuves ou en rénovation. Grâce à leur structure alvéolaire, elles offrent une excellente isolation thermique, limitant les ponts thermiques et contribuant à l'efficacité énergétique des bâtiments. Leur légèreté facilite la manutention et réduit les charges sur les structures porteuses, tout en permettant une mise en œuvre rapide et précise. Adaptées aux maisons individuelles, logements collectifs et bâtiments tertiaires, ces dalles répondent aux exigences des normes en vigueur, notamment en matière de performance énergétique et de durabilité. Sur cette page, les professionnels du BTP trouveront une sélection de dalles en béton cellulaire, alliant performance, légèreté et conformité aux standards actuels.