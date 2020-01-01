La dalle pleine en béton est une solution structurelle monolithique, coulée en place ou préfabriquée, offrant robustesse, durabilité et performance pour divers types de constructions. Adaptée aux bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels, elle assure une excellente résistance mécanique et une bonne inertie thermique. Les dalles pleines peuvent être renforcées par des armatures spécifiques pour prévenir les risques liés aux charges concentrées. Des solutions innovantes, telles que le béton autoplaçant, facilitent la mise en œuvre sans vibration, améliorant ainsi la productivité sur chantier. Pour répondre aux exigences environnementales, des alternatives bas carbone sont également disponibles, réduisant l'empreinte carbone des projets. Sur cette page, les professionnels du BTP trouveront une sélection de dalles pleines en béton, alliant performance, durabilité et conformité aux normes en vigueur.​