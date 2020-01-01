Le décapant de surface des bétons est un produit technique essentiel pour les professionnels du bâtiment qui cherchent à préparer ou rénover des surfaces bétonnées. Conçu pour éliminer les laitances, les efflorescences, les résidus de coulage ou de formwork, il restaure l’adhérence et la porosité naturelle des bétons frais ou anciens. Son effet actif, souvent à base d’acides ou d’activateurs de surface, agit rapidement sans compromettre la texture du support.

Sur cette page, explorez une sélection de décapants adaptés à différents niveaux d’agressivité et types de béton (béton brut, lissé, ancienne chape…), avec des formats pratiques (liquide, gel à appliquer à la brosse ou par pulvérisation). Chaque fiche présente le temps d’action, la dilution requise, les recommandations de sécurité et les méthodes de rinçage.

Consultez ces solutions pour optimiser la préparation des sols et murs en béton, et garantir une adhérence idéale avant l’application d’un revêtement ou enduit.