Le décapant est un produit technique incontournable pour les professionnels souhaitant retirer efficacement anciens revêtements, peintures, vernis, colles ou résidus de finition sur tous types de supports (bois, métal, béton, pierre). Sa formulation puissante permet une action rapide et ciblée, facilitant le décapage sans endommager le matériau sous-jacent. Utilisé en préparation de chantier, il facilite la rénovation, la remise à nu ou la préparation de supports avant application d’un nouveau revêtement.

Sur cette page, découvrez une sélection complète de décapants professionnels : gels épais pour vertical, décapants en spray, formules écologiques ou ultra-puissantes. Chaque fiche présente les propriétés du produit (temps d’action, dilution, compatibilité support, neutralisation, température de mise en œuvre), ainsi que les conditions d’emploi pour une efficacité optimale en toute sécurité.

Consultez les fiches techniques pour comparer les solutions et choisir le décapant adapté à votre chantier, qu’il s’agisse de rénovation, restauration ou préparation de surface.