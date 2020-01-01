Le décapant pour graisse est un indispensable sur les chantiers où les surfaces doivent être nettoyées en profondeur avant toute remise en peinture, collage ou traitement. Conçu pour éliminer efficacement graisses, huiles, goudrons ou dépôts tenaces, il agit sur de nombreux supports comme le béton, le métal, l’aluminium ou le plastique. Sa formule concentrée permet une action rapide, sans détériorer les matériaux ni laisser de résidus.

Particulièrement adapté aux environnements industriels, aux ateliers et aux zones de maintenance, ce type de décapant facilite la préparation des supports dans le respect des exigences professionnelles.

Sur cette page, accédez à une sélection de produits performants : gels, sprays, solutions biodégradables ou haute puissance. Chaque fiche précise les usages recommandés, les temps d’action, les précautions d’emploi et la compatibilité avec les matériaux.