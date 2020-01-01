Le délesteur est un équipement de gestion d’énergie qui optimise la consommation électrique en évitant les dépassements de puissance souscrite. Lorsqu’un seuil est atteint, il coupe temporairement les circuits non prioritaires (chauffage, ballon d’eau chaude, etc.) pour maintenir le bon fonctionnement de l’installation. Utilisé dans les logements, bâtiments tertiaires ou industriels, le délesteur prévient les disjonctions intempestives et permet de réaliser des économies d’énergie. Il s’intègre facilement dans un tableau électrique et peut fonctionner seul ou être couplé à un compteur communicant. Grâce au délesteur, la répartition de la puissance est maîtrisée, sans altérer le confort ni la continuité de service. C’est un outil essentiel pour une gestion intelligente des équipements électriques.