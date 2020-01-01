Détecteur de flamme, d'élévation thermique

Les détecteurs de flamme et d’élévation thermique sont conçus pour signaler rapidement un départ de feu par détection optique ou par variation de température. Ils complètent efficacement les détecteurs de fumée dans les environnements spécifiques (cuisines, parkings, locaux techniques). Fiables et réactifs, ces capteurs sont essentiels pour une sécurité incendie renforcée dans des zones à risques. Explorez les solutions techniques adaptées à vos projets.