Système et matériel de détection d'incendie

Les systèmes de détection d’incendie sont conçus pour identifier les départs de feu le plus tôt possible. Détecteurs de fumée, de chaleur, centrales d’alarme, sirènes : ces équipements sont essentiels pour alerter rapidement les occupants et déclencher les dispositifs de sécurité. Utilisables en logements collectifs, bureaux ou sites industriels, ils doivent être choisis selon les contraintes du site. Retrouvez ici les matériels adaptés à vos chantiers pour garantir une détection incendie réactive et conforme aux normes.