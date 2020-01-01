Le détecteur de personnes permet d’optimiser l’éclairage, le chauffage ou les dispositifs de sécurité en fonction de la présence réelle dans un espace. Ces capteurs détectent les mouvements ou la présence statique pour déclencher ou arrêter automatiquement les équipements. Utilisés dans les bureaux, couloirs, sanitaires ou parkings, ils réduisent les consommations inutiles et améliorent le confort. Retrouvez ici les modèles adaptés à vos installations pour une gestion intelligente des zones occupées.