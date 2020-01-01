Détecteur-déclencheur de sécurité incendie
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Le détecteur-déclencheur de sécurité incendie combine la détection automatique d’un départ de feu avec la capacité à déclencher des actions immédiates (ouverture, fermeture, extinction). Intégré à un SSI, il pilote les dispositifs asservis selon la configuration du bâtiment. Ce type de composant est essentiel pour assurer une réponse rapide et coordonnée en cas d’incident. Retrouvez les modèles disponibles pour renforcer vos installations de sécurité incendie.