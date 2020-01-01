Détection d'explosion ou d'onde de choc
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La détection d’explosion ou d’onde de choc est utilisée dans les sites industriels, dépôts de gaz ou locaux à atmosphère explosive. Ces capteurs spécifiques identifient les variations brutales de pression ou les flammes caractéristiques d’une déflagration. Ils déclenchent instantanément des systèmes de mise en sécurité ou d’alerte. Les produits disponibles permettent d’assurer une protection optimale des personnes et des installations à haut risque.