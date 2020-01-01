La détection d’incendie est indispensable pour sécuriser les bâtiments et protéger les occupants. Détecteurs de fumée, de chaleur ou de gaz, systèmes d’alarme incendie... Ces dispositifs déclenchent une alerte immédiate en cas de danger. Ils permettent une évacuation rapide et facilitent l’intervention des secours. Intégrés aux systèmes de sécurité incendie (SSI), ils répondent aux normes en vigueur pour les ERP, logements et locaux professionnels. Découvrez les équipements à installer pour une protection optimale.