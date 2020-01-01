Détection de fuite de gaz, mise en sécurité

Les détecteurs de fuite de gaz assurent la surveillance des installations fonctionnant au gaz (méthane, propane, butane…) et déclenchent des actions automatiques en cas de danger. Reliés à des électrovannes, ventilations ou alarmes, ils permettent la mise en sécurité immédiate des locaux. Indispensables dans les chaufferies, cuisines collectives ou laboratoires, ces dispositifs contribuent à prévenir les risques d’explosion. Parcourez les solutions listées pour équiper vos bâtiments en toute conformité.