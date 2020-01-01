Détection de fuite de gaz, mise en sécurité
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Les détecteurs de fuite de gaz assurent la surveillance des installations fonctionnant au gaz (méthane, propane, butane…) et déclenchent des actions automatiques en cas de danger. Reliés à des électrovannes, ventilations ou alarmes, ils permettent la mise en sécurité immédiate des locaux. Indispensables dans les chaufferies, cuisines collectives ou laboratoires, ces dispositifs contribuent à prévenir les risques d’explosion. Parcourez les solutions listées pour équiper vos bâtiments en toute conformité.