La détection des inondations est un dispositif essentiel pour prévenir les dégâts des eaux dans les bâtiments résidentiels, tertiaires ou techniques. Grâce à des capteurs placés dans les zones sensibles, les fuites sont détectées immédiatement, déclenchant des alertes ou des actions automatiques. Ces systèmes limitent les dommages matériels et les interruptions d’activité. Indispensables dans les salles serveurs, sous-sols ou chaufferies, ils s’intègrent facilement aux systèmes de surveillance existants.