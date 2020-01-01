Diffuseur, plafonnier pour distribution aéraulique
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Les diffuseurs plafonniers répartissent l’air soufflé de manière homogène dans les espaces tertiaires, commerciaux ou industriels. Ils assurent un confort thermique sans courant d’air et favorisent l’efficacité énergétique des systèmes CVC. En acier, aluminium ou plastique, circulaires ou linéaires, ces équipements s’intègrent facilement dans les faux plafonds. Le choix du bon diffuseur améliore l’esthétique et la performance globale du réseau. Retrouvez des modèles adaptés à toutes les configurations et débits.