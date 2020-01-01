Disjoncteur

Les disjoncteurs sont des dispositifs de protection indispensables dans toute installation électrique. Ils permettent d’interrompre automatiquement le courant en cas de surcharge ou de court-circuit, évitant ainsi les risques d’incendie et de détérioration des équipements. Selon les besoins, il existe plusieurs types de disjoncteurs : magnéto-thermiques pour une protection complète contre les surcharges et les courts-circuits, différentiels pour prévenir les risques d’électrocution, ou encore à boîtier moulé (MCCB) pour les applications industrielles nécessitant une forte capacité de coupure. Robustes, performants et conformes aux normes en vigueur, ces équipements répondent aux exigences des professionnels du BTP. Découvrez notre sélection de disjoncteurs pour des installations électriques fiables et sécurisées.