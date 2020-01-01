Dispositif de connexion, raccordement pour télévision

Les dispositifs de connexion et de raccordement pour télévision assurent une liaison fiable entre les antennes, amplificateurs et téléviseurs. Prises murales, fiches coaxiales, adaptateurs, répartiteurs ou câbles assurent la qualité du signal sans interférence. Ils sont indispensables pour une installation propre, performante et conforme aux normes. Que ce soit pour un logement individuel, un réseau collectif ou une configuration satellite, ces accessoires facilitent le montage, l’entretien et les extensions.