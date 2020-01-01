Dispositif de désolidarisation pour traitement acoustique

Les dispositifs de désolidarisation sont essentiels dans le traitement acoustique des bâtiments, car ils permettent d’interrompre la transmission des vibrations et bruits d’impact entre éléments de construction. Utilisés entre cloisons, planchers, plafonds ou équipements techniques, ces systèmes évitent les ponts phoniques et améliorent significativement les performances acoustiques globales.

Plots antivibratiles, bandes résilientes, appuis ou suspentes acoustiques : chaque produit est conçu pour répondre à une configuration spécifique, en construction neuve comme en rénovation. Ces solutions techniques sont particulièrement prisées dans les bâtiments collectifs, tertiaires, scolaires ou hôteliers, où le confort acoustique est un critère de qualité.

Parcourez notre sélection de dispositifs de désolidarisation pour optimiser vos projets d’isolation acoustique tout en respectant les normes en vigueur.