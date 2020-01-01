Distribution de savon mural pour collectivité

Les distributeurs de savon mural pour collectivité sont des équipements essentiels pour garantir une hygiène optimale dans les lieux à forte fréquentation, tels que les écoles, hôpitaux, centres commerciaux ou bureaux. Ces dispositifs permettent une distribution rapide et économique du savon, tout en limitant le gaspillage. Disponibles en versions manuelles, automatiques ou avec détecteur de mouvement, les distributeurs sont fabriqués en matériaux résistants et faciles à entretenir, comme l’acier inoxydable ou le plastique renforcé. Leur installation murale permet de gagner de l’espace et d’assurer une utilisation optimale même dans les environnements à fort passage. Découvrez notre sélection de distributeurs de savon mural adaptés aux besoins des professionnels du BTP.