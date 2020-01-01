Sanitaire pour collectivité

Les sanitaires pour collectivité sont conçus pour équiper durablement les lieux à forte fréquentation : écoles, gymnases, centres commerciaux, entreprises, gares, etc. Robustes, faciles à entretenir et conformes aux normes d’hygiène, ils se déclinent en versions antivandalisme, en inox ou en céramique renforcée. Lavabos collectifs, urinoirs, WC à usage intensif, cabines de douche et équipements temporisés permettent de limiter la consommation d’eau et de garantir la propreté des lieux. Disponibles en modèles muraux, sur pied ou encastrés, ces sanitaires sont pensés pour une installation rapide et un usage quotidien intensif. Découvrez notre sélection de produits adaptés aux besoins des collectivités et des professionnels du BTP.