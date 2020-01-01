Le double vitrage isolant thermique est une solution incontournable pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments. Composé de deux vitres séparées par une lame d’air ou de gaz, ce vitrage réduit significativement les déperditions de chaleur tout en renforçant le confort intérieur. Il permet également une bonne isolation acoustique, essentielle dans les environnements urbains. Ce type de vitrage est particulièrement adapté aux projets de rénovation énergétique comme aux constructions neuves, en résidentiel comme en tertiaire. Il contribue à la conformité aux réglementations thermiques en vigueur tout en limitant les coûts de chauffage. Découvrez les modèles proposés pour répondre aux besoins d’isolation thermique des professionnels du bâtiment.