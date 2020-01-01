Le double vitrage isolant thermique à lame de gaz offre des performances supérieures à celles d’un vitrage à lame d’air. En remplaçant l’air par un gaz inerte comme l’argon ou le krypton, ce vitrage réduit davantage les déperditions thermiques et améliore l’efficacité énergétique globale du bâtiment. Il est particulièrement indiqué pour les projets nécessitant une isolation renforcée : bâtiments basse consommation, maisons passives, zones froides ou climatisées. Ce vitrage s’intègre facilement aux menuiseries modernes et contribue au confort thermique comme à la réduction des factures de chauffage. Découvrez les modèles proposés pour équiper vos ouvertures avec un double vitrage à haute performance.