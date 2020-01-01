Douille filetée de fixation pour levage d’élément préfabriqué : un accessoire essentiel pour la manutention sécurisée des pièces en béton. Intégrée dans l’élément préfabriqué, cette douille permet d’y visser un anneau de levage ou une tige de fixation. Sa conception robuste garantit la tenue des charges durant les phases de transport, levage et mise en place. Très utilisée en préfabrication lourde, cette solution optimise la sécurité sur chantier et facilite les manipulations sans endommager les structures. Disponible en différents diamètres et résistances, elle s’adapte aux contraintes techniques des ouvrages en béton armé ou précontraint.