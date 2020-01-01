Fixation par rail, douille : une solution technique appréciée pour sa flexibilité et sa robustesse sur les chantiers. Utilisés pour créer des points de fixation ajustables, les rails et douilles facilitent l’installation d’équipements, de conduits ou de structures secondaires. Ils permettent un positionnement précis et une adaptation rapide aux contraintes du terrain ou aux modifications en cours de chantier. Ces systèmes sont particulièrement recommandés dans les bâtiments tertiaires, industriels ou pour les installations techniques (CVC, électricité, plomberie). La fixation par rail offre également une excellente tenue mécanique, tout en réduisant le temps de pose. Les produits proposés ici répondent aux normes du bâtiment et s’adaptent à de nombreux supports et usages professionnels.