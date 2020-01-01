Douille métallique pour scellement : une solution efficace pour intégrer des fixations solides dans le béton ou la maçonnerie. Insérées dans un logement prévu à cet effet, ces douilles assurent un ancrage résistant pour tiges filetées, boulons ou éléments de fixation. Elles sont très utilisées dans les structures béton, pour des applications comme la fixation de garde-corps, d’ossatures métalliques ou d’équipements techniques. Leur conception métallique leur confère une excellente tenue mécanique et une bonne résistance à la corrosion. Ces produits facilitent les interventions futures et garantissent une pose rapide, sécurisée et conforme aux normes en vigueur.