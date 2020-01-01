Dressage et ragréage de sol, mur

Le dressage et ragréage de sol et mur est une étape essentielle dans les travaux de préparation des supports avant la pose d’un revêtement. Que ce soit en neuf ou en rénovation, ces techniques permettent de corriger les défauts de planéité, combler les irrégularités ou fissures, et assurer une surface parfaitement lisse et stable. Les solutions proposées — mortiers autolissants, ragréages fibrés, primaires d’adhérence — répondent aux exigences des professionnels du bâtiment en termes de performance, de rapidité de mise en œuvre et de durabilité.

Sur cette page, vous trouverez des produits conçus pour optimiser l’adhérence des revêtements sur tous types de supports, qu’ils soient intérieurs ou extérieurs. Chaque solution est détaillée selon ses caractéristiques techniques, son usage et son domaine d’application. Consultez les solutions disponibles pour trouver le produit adapté à vos besoins chantier.