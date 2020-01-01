L’enduit mince pour dressage et ragréage incarne l’expertise technique indispensable pour uniformiser et corriger vos supports — murs comme sols — avant l’installation d’un revêtement. Conçu pour les professionnels du bâtiment, cet enduit offre une application fluide à faible épaisseur, permettant de traiter les petites imperfections, irrégularités ou défauts de planéité avec efficacité. Grâce à une formulation alliant adhérence renforcée et rapidité de séchage, il garantit un résultat solide, lisse et prêt à recevoir peinture, carrelage, parquet ou résine, en intérieur comme en extérieur.

Sur cette page, explorez une sélection de produits spécialisés, présentant pour chaque solution les caractéristiques techniques adaptées : épaisseur d’application, temps de prise, compatibilité avec différents supports, et performances mécaniques. Comparez les fiches techniques pour identifier la solution la mieux adaptée à votre projet professionnel et atteindre une finition de chantier irréprochable.