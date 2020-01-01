Echangeur à caloduc

L’échangeur à caloduc utilise un fluide interne qui se vaporise et se condense pour transférer efficacement la chaleur entre deux milieux. Sans pièces mécaniques ni circulation active, il fonctionne silencieusement avec une grande fiabilité. Il est utilisé dans les applications nécessitant une grande réactivité thermique, comme les armoires électriques, data centers ou systèmes solaires. Grâce à sa compacité et son rendement élevé, il s’intègre facilement aux environnements techniques et industriels exigeants.