Les échangeurs de chaleur assurent le transfert d’énergie entre deux fluides sans contact direct. Présents dans les systèmes CVC, industriels ou sanitaires, ils permettent d’optimiser les rendements thermiques tout en limitant les pertes d’énergie. À plaques, à tubes, à ailettes ou spiralés, ils existent en plusieurs formats selon les contraintes de débit, de température et de compatibilité chimique. Un bon dimensionnement garantit une efficacité maximale et une durabilité accrue. Choisissez des échangeurs fiables pour vos projets thermiques.