Echangeur à plaque

Les échangeurs à plaques sont largement utilisés pour leur excellent rendement thermique et leur faible encombrement. Composés de plaques métalliques superposées, ils favorisent un transfert rapide de chaleur entre deux fluides. On les retrouve dans les systèmes de chauffage, d’ECS, de climatisation ou de process industriel. Disponibles en version brasée ou démontable, ils s’adaptent à de nombreuses configurations. Leur entretien est simplifié, et leur modularité permet une adaptation facile aux besoins évolutifs d’un bâtiment ou d’une installation.