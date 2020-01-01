Echangeur eau

Les échangeurs eau/eau assurent le transfert thermique entre deux circuits hydrauliques sans mélange de fluides. Utilisés dans les systèmes de chauffage, de production d’eau chaude ou de refroidissement, ils permettent d’optimiser les performances énergétiques tout en protégeant les installations contre les contaminations croisées. Leur conception compacte, souvent à plaques brasées, favorise un échange rapide et efficace de calories. Ils s’intègrent facilement dans les chaufferies, les réseaux de chaleur ou les équipements industriels. Choisissez des échangeurs adaptés à vos contraintes de débit, pression et température.