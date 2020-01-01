Echangeur tubulaire

Les échangeurs tubulaires permettent le transfert de chaleur entre deux fluides à travers des tubes métalliques. Robustes et polyvalents, ils conviennent à des conditions de température et de pression élevées, notamment dans l’industrie chimique, alimentaire ou énergétique. Leur conception permet de traiter des fluides visqueux, chargés ou agressifs. Bien que plus encombrants que les modèles à plaques, ils offrent une fiabilité renforcée et une grande durée de vie. Ils s’imposent dans les installations nécessitant résistance, stabilité et performance thermique.