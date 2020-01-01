Echelle de secours à crinoline

L’échelle de secours à crinoline permet une évacuation rapide et sécurisée depuis les étages supérieurs d’un bâtiment. Dotée d’une protection arrière en arceau (la crinoline), elle limite les risques de chute lors de la descente. Ce type d’équipement est obligatoire dans de nombreux ERP, bâtiments industriels ou immeubles tertiaires. Résistantes et conformes aux normes en vigueur, les échelles à crinoline peuvent aussi servir aux interventions techniques. Retrouvez ici les modèles adaptés à vos besoins.