Evacuation rapide de personnes

L’évacuation rapide des personnes est un enjeu majeur de la sécurité incendie. Pour faciliter une sortie efficace en cas d’alerte, il est essentiel de prévoir des dispositifs tels que blocs de secours, plans d’évacuation, issues balisées, mains courantes ou portes à fermeture contrôlée. Ces équipements assurent un guidage clair, même en cas de panique ou de coupure d’électricité. Parcourez les solutions professionnelles pour mettre en place un système d’évacuation rapide et conforme à la réglementation.